Bolu'da otomobilin tabelaya çarpıp savrulması güvenlik kamerasında
Sürücü ile eşi ve 2 çocuğu, kazadan yara almadan kurtuldu
BOLU (AA) - Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin tabelaya çarpıp savrulduğu trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine giden Ramazan Ç. idaresindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, Ataköy mevkisinde kontrolden çıkarak bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarpıp savruldu.
Otomobil sürücüsü ile eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.
Öte yandan kaza anı, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.