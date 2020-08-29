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Aktüel Bolu'da otobüsün çarptığı yaralı kartal tedavi ediliyor
Aktüel

Bolu'da otobüsün çarptığı yaralı kartal tedavi ediliyor

Yeniakit Publisher
2020-08-29 14:05:31 -
Bolu'da otobüsün çarptığı yaralı kartal tedavi ediliyor

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde otobüsün çarpması sonucu yaralanan kartal, tedavi altına alındı.

Ankara istikametine seyreden yolcu otobüsü, Bolu Dağı Tüneli yakınlarında bir kartala çarptı.

Aracı emniyet şeridine park eden sürücü, yaralanan kuşu alarak Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne getirdi.

Haber verilmesi üzerine terminale gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yaralı kartalı veteriner hekime götürdü.

Kartal, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.


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