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Yerel Bolu’da orman yangını
Yerel

Bolu’da orman yangını

Yeniakit Publisher
2023-10-16 00:03:00 -
Bolu’da orman yangını

Bolu’nun Mudurnu ilçesi Dodurga köyü yaylasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla kısmen kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde Dodurga köyü yaylasındaki ormanlık alanda meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyürken, ormandan yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Göynük, Mudurnu, Nallıhan ve Seben ilçelerinden arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin daha fazla alana yayılmasını engelledi. Yangının kısmen kontrol altına alındığı bildirildi. Ekiplerin bölgede çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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