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Aktüel

Bolu'da maske takmayanlara 900 lira ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-06-22 13:51:22 -
Bolu'da maske takmayanlara 900 lira ceza kesildi

BOLU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği, maske takma zorunluluğuna uymayanlara 900 lira ceza kesileceği talimatının ardından Bolu'da denetim yapıldı.

Kent merkezinde 4 gündür vatandaşları maske takmaları konusunda uyaran İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uygulamanın başlamasıyla kentin en işlek caddesi İzzet Baysal ile kentin en yeşil alanı olarak bilinen Atatürk Orman Parkı ve Karaçayır Parkı'nda maske kontrolü gerçekleştirdi.

Polis ekipleri, maske takmayanlara 900 lira ceza kesti.

- Denetimden kaçan bir kişi kovalamaca sonucu yakalandı

İzzet Baysal Caddesi'nde maskesini yanlış taktığı gerekçesiyle ceza almamak için denetimden kaçan bir kişi, polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanarak, ekip otosuna bindirildi.

Ceza uygulanan bazı vatandaşlar, maske takma zorunluluğundan haberdar olmadıklarını, bazıları ise maskeyi rahat nefes almak için kısa süreliğine çıkardıklarını söyledi.

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