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Aktüel

Bolu'da maske takmayan 86 kişiye para cezası yazıldı

Vali Ahmet Ümit: - "Pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı"

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:39:43 -
Bolu'da maske takmayan 86 kişiye para cezası yazıldı

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdıklarını ve maske takmayan 86 kişiye para cezası uyguladıklarını belirtti.

Vali Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelini hızla saran ve ülkede de etkili olan, Bolu'da ise mart ayından itibaren kendini hissettiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.

"Bolulu vatandaşlarımız maske ve sosyal mesafe konusunda fevkalede duyarlı hale geldi." diyen Ümit, "Maske konusunu halen ihmal edenler var. Pazartesi günü itibarıyla maske konusunda denetimleri yoğunlaştırdık. Pazartesi 31 vatandaşımız, salı günü de 55 vatandaşımıza ceza yazıldı. Pazartesi günü 28 bin liranın üzerinde, salı günü yaklaşık 50 bin liranın üzerinde ceza yazıldı." şeklinde konuştu.

Ümit, koronavirüsle mücadele konusunda başa dönülmemesi için kurallara tam anlamıyla uyulması gerektiğini belirterek, "Türkiye genelinde pozitif vakaların en yüksek olduğu dönemlerde bile şimdiki kadar bizde pozitif vaka yoktu. Ciddi olarak pozitif vakalarda artış var. Üç misli bir artış var. Her geçen gün virüs kendisini biraz daha hissettiriyor. Bunu özellikle vurgulamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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