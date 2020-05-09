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Bolu'da koronavirüsü yenen 16 kişi immün plazma bağışçısı oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-09 15:11:47 -
Bolu'da koronavirüsü yenen 16 kişi immün plazma bağışçısı oldu

BOLU (AA) - Bolu Valisi Ahmet Ümit, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan 16 kişinin başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulunduğunu bildirdi.

Ümit, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bolu'da koronavirüsü yenerek sağlığına kavuşanların diğer hastalara umut olmak için güzel bir vatandaşlık örneği gösterdiğini belirtti.

Taburcu edilenlerden 16'sının Türk Kızılaya immün plazma bağışında bulunduğunu kaydeden Ümit, "Diğer hastaların tedavilerine katkı sağlamak için gösterdikleri alicenap davranışları ve hassasiyetleri için hemşehrilerimize teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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