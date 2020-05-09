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Aktüel

Bolu’da, kaybolan yaşlı kadını jandarma timleri buldu

Bolu’nun Mengen ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 88 yaşındaki alzaymır hastası Meliha Cantürk, jandarma timleri tarafından ormanlık alanda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 14:00:40 -
Bolu’da, kaybolan yaşlı kadını jandarma timleri buldu

Bolu’nun Mengen ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 88 yaşındaki alzaymır hastası Meliha Cantürk, jandarma timleri tarafından ormanlık alanda bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Mengen’e bağlı Gökçesu Beldesi Çorakkadirler köyünde yaşayan alzaymır hastası Meliha Cantürk (88), dün sabah saatlerinde gezmek için evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları durumu Bolu İl Jandarma Komutanlığını ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi ile AFAD ekipleri arama başlattı. Yapılan aramada, yaşlı kadın jandarma timleri tarafından Kadılar köyü Tokatlı Değirmeni mevkisindeki ormanlık alanda dere yatağında bulundu. Su içirilen yaşlı kadın sedyeye konularak sağlık ekiplerinin bulunduğu bölgeye götürüldü.


Cantürk, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.

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