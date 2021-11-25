Bolu’da ırkçı Adana’da fırsatçı!

YAVUZ SELİM İSTANBUL

CHP zihniyetinin mülteci politikasının “dolar”a endeksli olduğu ortaya çıktı. Bolu’da muhacirlere zulüm kararlarını birer birer hayata geçiren CHP’nin, yerel yönetiminde söz sahibi olduğu Adana’da ise mültecilere yardım kuruluşlarından 6 milyon dolarlık yüklü miktarda hibeyi cebe indirdiği saptandı.

Mültecilere ayrılan fon bunlara akıyor

Mültecilerin Avrupa’ya geçişinin engellenmesi için Ahmet Davutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döneminde Türkiye’ye vaat ettiği 6 milyar euroluk para yardımı sözünü yerine getirmeyen Avrupa Birliği, daha sonra bu meblağı peyderpey olarak sözde yardım kuruluşları üzerinden ülkeye yansıtma kararı almıştı. Mültecilere yönelik çalışmalarda bulunduğunu öne süren STK’lara şu ana kadar 4 milyar dolayında para aktaran AB’nin bu yardımı kimi zaman LGBT, kimi zaman feminist, kimi zaman PKK/PYD, kimi zaman marjinal sol sivil toplum kuruluşlarına aktardığı gündeme gelmişti. Batı’nın insani yardım kılıflı kuruluşlarından bir tanesi de Goal Global.

Mülteciye değil CHP'ye çalışıyorlar

İrlanda merkezli olarak İngiltere-ABD sermayesiyle 2013 yılından bu yana ülkemizde faaliyet yürüten Goal Global isimli sözde insani yardım kuruluşu Ankara, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa’yı hedef alarak, bu şehirlerdeki Suriyeli muhacirlerle ilgili çalışmalarda bulunuyor. Özellikle CHP’li belediyelere yakın duran Goal Global’in Adana’da CHP idaresindeki Büyükşehir Belediyesi’yle büyük bir hibe anlaşması yaptığı kayıtlara geçti.

Bolu’da mülteci düşmanlığı yapıp Hitler faşizmini aratmayan yöntemlerle Suriyeli mazlumların aşevini kapatan, su ve evlenme fiyatlarını korkunç meblağlara yükselten CHP’nin Adana’da ise mülteci derneklerinden milyonlarca dolar yardım aldığı ortaya çıktı. CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nin, İrlanda merkezli İngiltere-ABD sermayeli Goal Global isimli yardım kuruluşundan mültecilere yönelik uyduruk bir proje kapsamında 6 milyon dolar hibe aldığı tespit edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 14.01.2021 tarihli kararında sözde insani yardım kuruluşu Goal Global ile “Teknolojik Akıllı Sera ve Açık Alanda Dış Mekan Süs Bitkisi Üreticiliği” adı altında yürütülecek proje için 6.000.000 Amerikan Dolarının belediyeye hibe edildiği kaydedildi.

Belediye derneğe vereceğine dernek belediyeye veriyor

Akit’in ulaştığı 67597785-105.04 no’lu karar belgesinde şu ifadeler yer alıyor: “Belediyemiz tarafından hazırlanan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının görev alanlarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mevsimlik ve çok yıllık bitkilerin üretilmesi amacı ile Mülteci kadınlar ile T.C. vatandaşı kadınların üretimde yer alacağı Yeşil (Green) adlı ‘Teknolojik Akıllı Sera ve Açık Alanda Dış Mekan Süs Bitkisi Üreticiliği’ projesi GOAL tarafından onaylanmış ve proje için 6.000.000 Amerikan Doları hibe sağlanmıştır.”

Karalar istedi komisyon onayladı

Proje, arazi, malzeme, insan kaynağı olmak üzere sağlanan finansmanın ABB Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildiği kaydedildi. CHP’li Başkan Zeydan Karalar, Meclis Katibi Rafet Avan ve Sevil Can’ın imzasıyla komisyona devredilen fonun, Kanunlar-Deprem ve Doğal Afetler-Sosyal Hizmetler, Engelliler ve Halkla İlişkiler Komisyonu’ndaki 26 üyenin imzasıyla kabul edildiği belirlendi.

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Haçlı'nın mültecilere attığı 'Goal'

2013 yılından bu yana ülkemizde faaliyet yürüten Goal Global insani yardım kuruluşu Ankara, Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa’yı hedef alarak bu şehirlerdeki Suriyeli muhacirlerle ilgili çalışmalarda bulunuyor.