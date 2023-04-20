Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde otomobil TIR’la çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu TIR’da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.
3 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI
TIR sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Çarpışma sonucu TIR’da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA
TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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