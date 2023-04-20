  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'ye ücretsiz doğalgaz müjdesi! Tarihi gelişme

WhatsApp'ta yeni özellik ortaya çıktı!

‘Masadan kalkmak tiyatroydu’ İP’ten milleti şok eden itiraf

Ünlü stratejist Yunanistan'ın gizli ve sessizce Türkiye'ye karşı attığı adımı duyurdu: Bölgeye koydular

‘Sanki pişmanmış gibi…’ ‘Mücahid’ Kılıçdaroğlu’ndan Alevilik çelişkisi

CIA ajanı Henri Barkey Erdoğan'ı hedef aldı! 'Kazanınca harekete geçmeliyiz'

O tarihe kadar altın bozduranların vay haline! Ünlü ekonomistten ezber bozan öngörü

Türkiye'nin yeni silahı Yunanistan'ı ayağa kaldırdı! 'Acilen oraya konuşlandırmalıyız acilen' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

İyi fikir mi değil mi? Depremde yan yatan bina bakın ne olacak
Yerel Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!
Yerel

Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!

Yeniakit Publisher
2023-04-20 17:43:00 -
Bolu’da feci kaza! Bir aile yok oldu!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde tırla çarpışan otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nun Bolu kesiminde otomobil TIR’la çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobildeki karı koca ve 2 çocuğu hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çarpışma sonucu TIR’da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü ile eşi Şahsenem Doğan (34), çocukları Eren (12) ve Koray (3) olay yerinde yaşamını yitirdi.

3 YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

TIR sürücüsü ile yanındaki Hacı K. (59) ve otomobilde bulunan Yiğit D. (17) yaralandı. Yaralılar, sağlık personelince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Çarpışma sonucu TIR’da başlayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

TIR sürücüsü ise tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23