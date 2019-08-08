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Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı

Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce sürücünün geçiş yapacağı Bolu güzergahında, sürücülerin herhangi bir sorun yaşamamaları ve olası kazaların önlenmesi için trafik tedbirleri artırıldı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
Bolu’da, bayram tatili boyunca trafik tedbirleri artırıldı

Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce sürücünün geçiş yapacağı Bolu güzergahında, sürücülerin herhangi bir sorun yaşamamaları ve olası kazaların önlenmesi için trafik tedbirleri artırıldı.


Bolu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan Bolu’da, Kurban Bayramı tatili boyunca sürücülerin rahat yolculuk yapabilmesi ve kazaların önlenmesi amacıyla tedbirlerini artırdı. Kazaların yoğun olduğu bölgelerde radarla hız denetimlerini sıklaştıracak olan ekipler, yorgun görünen sürücüleri ise, araç dışında dinlenmelerini sağlayacak.


Bolu Batı Gişeleri’nde trafik uygulaması yapan ekipler, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunarak, bayram boyunca alınacak tedbirlerle ilgili bilgilendirdiler.



“Denetimlerde sürücüler yüz yüze bilgilendirilecek”


İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aydın Aksoy, Bayram tatili boyunca trafikte alınacak tedbirlerle ilgili açıklama yaparak, “Meydana gelen kazaları önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın desteği ve Bolu Valiliği’nin koordinesinde ’Öncelik hayatın, öncelik yayanın’, ’Hatalı sürücüye kırmızı düdük’ projelerimizin yanı sıra ’Kemerin ses getirsin’ projesi de bu bayram uygulanacaktır. Emniyet Müdürlüğümüz tarafından bayram tatili öncesi ve sonrasını kapsayacak şekilde trafik tedbirleri planlayarak uygulamaktayız. Bayram tatili öncesinde büro hizmetlerinde görevli tüm personelimiz denetim ekiplerine takviye edilerek, fiilen denetim hizmetleri yapacak. Trafik ekiplerimiz kazaların yoğun olduğu güzergahlarda görünür olacak ve yakalanma riski duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışacaklar. Denetimlerde sürücü ve yolculara nezaket kuralları içerisinde bilgilendirmeler yapılacak. İşlemler en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Sadece kural ihlali yapan taşıtlar değil, diğer araçlar da durdurularak sürücülerle yüz yüze iletişim kurularak, durdurulma nedeni anlatılacak” dedi.



“Sivil denetim uygulaması artacak”


Şehirlerarası otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verileceğini ve sivil denetim uygulamasının artacağını kaydeden Aksoy, “Sürücüler hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları, seyir halinde cep telefonu kullanmamaları, takip mesafesini korumaları gibi konularda uyarılacak. Sürücülere 2 saatte bir 15 dakika mola vermeleri konusunda bilgilendirmelerimiz olacak. Terminal veya izin verilen yerler dışında şehirler arası otobüslerin kalkışına izin verilemeyecek. Terminallere giriş ve çıkış yapan tüm otobüs ve şoförleri denetlenecek. Otobüslerde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Özellikle sivil denetim konusunda uygulamamızı artıracağız” şeklinde konuştu.



“Radarlı hız denetimine ağırlık verilecek”


Aksoy, aşırı hız kaynaklı kazaların yoğunlaştığı bölgelerde radarlarla hız denetimlerine ağırlık vereceklerini belirterek, “Uykusuzluk ve yorgunluk belirtisi gösteren sürücüleri araç dışına davet ederek dinlenmelerini sağlayacağız. Bu esnada yolculara da trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapılacak” ifade etti.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 10:37
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