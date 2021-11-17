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Yerel Bolu’da, 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı
Yerel

Bolu’da, 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Bolu’da, Koru Otel’de seminer ve kamp için konaklayan 60 öğrenci akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 05:50:00 -
Bolu’da, 60 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı

Edinilen bilgiye göre, Bolu Dağı mevkiinde bulunan Koru Otel’de ara tatil dönemini değerlendirmek için gelen 60 özel okul öğrencisi akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşadı.

Durumu ailelerine ve otel yetkililerine bildiren öğrenciler otele çağrılan ambulans ve özel araçlarla kentteki hastanelere götürüldü. Öğrencilere hastanede yapılan tahlillerde gıda zehirlenmesi teşhisi konulmasının ardından İl Tarım Müdürlüğü ekipleri otelde yemeklerden ve sudan numune aldı. Hastaneye götürülen öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Aileler otelden şikayetçi oldu

Otelde kalan yeğeninin rahatsızlandığını öğrenerek hastaneye gelen Yeliz Varan, “Yeğenim seminer için gelmişti. 2 günlük programları vardı. Fakat bugün aldığımız haber üzerine akşam saatlerine mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye geldi. Yaklaşık 60 öğrencinin burada olduğunu söylüyorlar. Otelin ciddi sorumsuzluğu. Otelden şikayetçi olduk. Çünkü gıda zehirlenmesi olarak belirttiler. Çocukların çoğu tavuk yediklerini söylüyorlar” dedi.

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