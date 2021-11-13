  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Bolu’da 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi
Yerel

Bolu’da 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Bolu'da yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrarın ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 14:01:00 -
Bolu’da 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan yolcu otobüsünde 6 kilo 800 gram esrar bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan yolcu otobüsünde uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otoyolun Bolu kesiminde durdurulan otobüsün içinde ve bagaj kısmında yapılan aramada çuvalda 6 kilo 800 gram esrar ele geçirildi.

Esrar bulunan çuvalın sahibi olduğu belirlenen Ö.Y. (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilen şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat
Ekonomi

Uzman isimden 'altın' uyarısı: Bu son fırsat

Gram altın fiyatındaki tarihi rekoru değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?" ..
Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü
Gündem

Son dakika olarak duyuruldu! İşte Başkan Erdoğan'ı devirme kumpasının finansörü

Türkiye’ye karşı küstah plan yapıp 2023’te Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidardan indirmek için CIA ve MOSSAD yöneticilerinin inisiyatifiy..
Dikkat: 600 lirayı geçen altın fiyatında yeni rekorlar gelebilir! İşte ayrıntılar
Ekonomi

Dikkat: 600 lirayı geçen altın fiyatında yeni rekorlar gelebilir! İşte ayrıntılar

Dolardan güç alan gram altın tarihi zirvesini 601 liranın üzerine taşıdı. Altın yatırımcısı bundan sonra neler olacağını merak ediyor. İşte ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay