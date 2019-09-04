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Bölücü zihniyet ailenin de bölünmesi için çalışıyor! HDP'nin eş başkanlık sisteminin amacı ortaya çıktı

PKK’nın propaganda bülteni Yeni Yaşam gazetesi, HDP Milletvekili Fatma Kurtulan’ın görüşlerine yer verdiği röportajda, HDP’nin uyguladığı eşbaşkanlık sisteminin amacını ortaya koydu. HDP’li vekil, eşbaşkanlık uygulamasının aileyi ve toplumu parçalama projesi olan Haçlı Batı’nın dayattığı toplumsal cinsiyet eşitliği projesinin bir gereği olduğunu itiraf etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
Bölücü zihniyet ailenin de bölünmesi için çalışıyor! HDP'nin eş başkanlık sisteminin amacı ortaya çıktı

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Bölücü terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı olarak TBMM’de siyasi faaliyet yürüten HDP’nin eşbaşkanlık sisteminde ısrar etmesinin nedeni anlaşıldı. PKK yayın organı Yeni Yaşam gazetesinin HDP Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan’ın görüşlerine yer verdiği röportajı, bölücü zihniyetin amacının sadece ülkeyi bölmek değil, aileyi ve toplumsal yapıyı da parçalamak olduğunu gözler önüne serdi.

Çocukları toplumsal cinsiyet normlarından arındırarak büyütmek istiyoruz

HDP’li vekil Fatma Kurtulan PKK yayın organı Yenia Yaşam’a verdiği röportajda, eşbaşkanlık modelinin nihai hedefini şu ifadelerle itiraf ediyor:

“Evet, inanın yaşamın tüm alanlarına nüfus eden bir sistem eşbaşkanlık. Eşbaşkanlık sadece kadınla erkeğin birlikte ve yan yana oturması durumu değil tabii ki, HDP’de böyle algılamıyor. Bu sistem yani eşitlikçi yaşam mantığı aile içine giriyor, çocukların toplumsal cinsiyet normlarından arındırılarak büyümelerine katkı sunuyor. Eşbaşkanlık insanın doğa üzerindeki tahakkümünü de reddeder. Mesela bu hükümet neden bu kadar doğaya düşman? Çünkü tahakküm kültüründen geliyor. Erkeğin doğaya tahakkümünü şu anki iktidar üzerinden yaşıyoruz. Oysa doğanın her alanı, suların, ormanların, derelerin özgürce akması ve yaşaması kadın yönetiminin esasını teşkil eder. Bu anlamda eşbaşkanlık mantığı ve zihniyetini toplumun her alanına yaymalıyız. Bunun yaratacağı eşitlikçi ilişkilerle toplum çok daha güzelleşecek ve daha özgür olacak.”

Toplumu tetikçilikle suçladı

HDP’li vekil Kurtulan, eşbaşkanlık sistemini savunduğu röportajında, Müslüman toplum yapısını da şu ifadelerle suçladı:

“Türkiye’nin de artık olmazsa olmaz demesi gereken yer burası. Eşbaşkanlık sistemi toplumu tekçilikten kurtarmayı hedefler. Erkeğe dayalı, tekçiliğe dayalı bir yönetim şeklini reddeder, kadınla birlikte kadının hedeflediği bir yönetim anlayışı var burada. Bu model Türkiye’nin de aslında tek adam rejimine alternatif diyebileceğimiz bir modeldir. Eğer sadece Kürtlerin yaşadığı alanlarda değil, toplumun bulunduğu her alanda eşbaşkanlık sistemi kurulursa, Türkiye’de sarayın penceresinden, topluma üstten bakan anlayış ve onların da birer izdüşümü olan kayyumlar biter, hiçbir etkileri kalmaz.”

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:58
  1. Mersin
  2. HDP’li vekil Fatma Kurtulan
  3. eş başkanlık

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  • İt sevmez İt sevmez 17 dk önce
    Eş koca diye de bir projeniz var mı

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