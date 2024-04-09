Bolu Valiliği'nden flaş karar! Kamyon ve tırlara geçiş yasağı

9 günlük Ramazan bayramı tatili dolayısıyla kara yolu üzerinde gidiş trafiği yaşandı.

Bayram tatilinin başladığı ilk 2 gün oluşan yoğunluk nedeniyle Bolu Valiliği dönüş yolcuğuna yönelik önlemler aldı.

'14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00 ten 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar'

Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ramazan Bayramı tatili ile Eğitim-Öğretim dönemi ara tatili süresince vatandaşlarımızın 13-14 Nisan 2024 tarihlerinde dönüş yapacağı göz önüne alınarak trafik yoğunluğunun olumsuz etkilerini en aza indirmek ve ölümlü/yaralanmalı trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00 ten itibaren 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar: D-100 Karayolunun Karabük-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, 0.4 Anadolu Otoyolunun Ankara-Bolu il sınırından Bolu-Düzce il sınırına kadar, D.750-4 Karayolunun Ankara-Bolu il sınırından Gerede ilçesine kadar, olan kısımlardan İstanbul istikametine seyirlerinin yasaklanmasına, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi uyarınca Valiliğimizce karar verilmiştir”

ÖNE ÇIKAN VİDEO