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Yaşam Bolu içme suyundan kaç kişi zehirlendi? Bolu son durum
Yaşam

Bolu içme suyundan kaç kişi zehirlendi? Bolu son durum

Bolu zehirlenmeler niye neden yaşandı? Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesini etkileyen içme suyu zehirlenmesinden kimlerin etkilendiği, zehirlenenlerin ise sağlık durumları merak ediliyor. Peki, Bolu kaç kişi zehirlendi ölen var mı?

Yeniakit Publisher
2022-07-21 13:02:00 -
Bolu içme suyundan kaç kişi zehirlendi? Bolu son durum

Bolu’da içme suyu zehirlenmesi sebebiyle günlerdir pek çok kişi hastanelere başvurdu. Peki, Bolu’da içme suyundan kaç kişi zehirlendi?

Bolu içme suyundan kaç kişi zehirlendi? Bolu son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı." ifadelerini kullandı.

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