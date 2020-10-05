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Spor Bolu Gerede'ye uluslararası standartlarda kayak pisti
Spor

Bolu Gerede'ye uluslararası standartlarda kayak pisti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 15:08:19 -
Bolu Gerede'ye uluslararası standartlarda kayak pisti

ANKARA (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu ile Bolu Gerede Belediyesi tarafından altyapısı hazırlanan ve Türkiye'de ilk olma özelliği bulunan tekerlekli kayak-kayaklı koşu pistinin önümüzdeki günlerde tamamlanarak faaliyete geçececeği bildirildi.

Federasyon yapılan açıklamaya göre, Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı Kayak Merkezi uluslararası standartlarda bir piste kavuşuyor. 2500 ve 1800 metre olacak kayaklı koşu pistlerinin yapımında sona gelindi.

Pistlerin asfaltlama aşamasındaki denetlemelere Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çetinkaya ve Uluslararası Organizasyonlar Daire Başkanı Necati Kaplan katıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, pistlerin yapımında emeklerinden dolayı Gerede Belediye başkanı Mustafa Allar'a teşekkür etti.

Bu projeyi uzun zamandır yapmayı planladıklarını anlatan Ali Oto, "Sayın Mustafa Allar ile pistlerin yapımı konusunda bir araya geldik. Kendisinin bize desteği sayesinde Gerede'de önemli şampiyonların yetişeceğine inanıyorum. Kayaklı koşu ve tekerlekli kayak pisti tamamlanmak üzere. Türk sporuna ve camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

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