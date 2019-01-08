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Bolu Dağı'nda ulaşım sağlanamıyor!

Ankara-İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktası Bolu Dağı, bir kamyonun arızalanması nedeniyle ulaşıma kapandı.

08 Ocak 2019 Salı 15:03
Bolu Dağı'nda ulaşım sağlanamıyor!

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi, bir kamyonun arızalanması nedeniyle Ankara yönünde ulaşıma kapandı.

Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor

Yoğun kar yağışının devam ettiği bölgede bir kamyon Darıyerihasanbey mevkisinde arızalandı. Kamyon arızası nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde, Ankara yönünde ulaşım sağlanamıyor. Kamyonunun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışının normale döneceği belirtildi.

 Bölgeden geçmek isteyen sürücüler, Anadolu Otoyolu'na yönlendiriliyor.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, kara yolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması devam ediyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 15:03
  1. Ankara
  2. Bolu Dağı
  3. GÜNCEL Haberleri

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