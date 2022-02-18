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Yerel Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
Yerel

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı başladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 17:48:00 - 2022-02-18 17:48:45
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Bölgede sabah etkisini gösteren sağanak, yerini kara bıraktı.

Kar, Abant Kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Elmalık, Bıçkıyanı ve Seymenler mevkilerinde etkisini gösteriyor.

Karayolları ekiplerinin çalışma yürüttüğü güzergahta, trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Kar yağışının bölgede 2 gün daha aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan, Bolu ve Düzce'nin yüksek kesimlerindeki Abant, Kartalkaya, Topuk ve Karduz yaylalarında da kar etkili oluyor.

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