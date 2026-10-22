  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Keleş ve on binlerce hap ele geçirildi! Ankara'da operasyon Küresel zorba Trump, yine tehdit savurdu: İran'da yakında bir şeyler olacak Ortalık yangın yerine dönecek: Robot ordusu sahaya sürülüyor Hani kibir, hani tersleme, hani despotluk? Zekeriya Say'dan Aliyev'e sert sözler: Hiçbir zulüm sonsuza dek sürmez Ekonomi devi JP Morgan Türkiye'den çekiliyor mu? Türkiye-Libya anlaşmasına Muharrem İnce'den büyük destek! Bakan Fidan ilk kez açıkladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e sürpriz teklif Yeni bir ittifak doğuyor! Mekke’den sonra şimdi de Bedir Washington'dan Suudi Arabistan'daki personeline kritik talimat! Ülkeden ayrılın
Gündem Bolu Dağı Tüneli'nde kamyon devrildi: İstanbul yönünde ulaşım felç oldu
Gündem

Bolu Dağı Tüneli'nde kamyon devrildi: İstanbul yönünde ulaşım felç oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bolu Dağı Tüneli'nde kamyon devrildi: İstanbul yönünde ulaşım felç oldu

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen kamyon nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı.

Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

 

Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı
Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Yerel

Akhisar karayolunda feci kaza! Yola aniden çıkan küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı

Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Dünya

Pakistan'da katliam gibi kaza: Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23