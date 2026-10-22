Bolu Dağı Tüneli'nde kamyon devrildi: İstanbul yönünde ulaşım felç oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkisinde kontrolden çıkarak devrilen kamyon nedeniyle trafik akışında aksama yaşandı.
Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyon, Bolu Dağı Tüneli girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.