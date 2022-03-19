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Gündem Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza! Görüntüleri ortaya çıktı
Gündem

Bolu Dağı Tüneli'nde feci kaza! Görüntüleri ortaya çıktı

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 16:39:00 -

Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönüne ulaşım sağlanamıyor.

Bolu Dağı Tüneli içerisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kar yağışının etkili olduğu bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralananların olduğu kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

Ekipler, trafik akışını Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

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