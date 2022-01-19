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Yerel Bolu Dağı Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu
Yerel

Bolu Dağı Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığı Bolu Dağı Tüneli'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:52:00 -
Bolu Dağı Tüneli'nde araç kuyruğu oluştu

Bölgede kar yağışı, zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü.

Kar yağışı nedeniyle tırların makaslaması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı.

Zaman zaman ulaşım sağlanamayan güzergahta, ekiplerin çalışmasının ardından trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant kavşağı ile kent merkezi arasında Ankara ve İstanbul yönünde de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan tırlar ulaşımı aksattı. Güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu.

Karayolları ve trafik ekipleri, trafik akışının normal seyrinde sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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