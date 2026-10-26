  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
D vitamini konusunda uzman isim uyardı: Bu vitaminin eksikliği cilt sağlığını bozuyor olabilir Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Sağanak geliyor, sıcaklıklar düşüyor Resmen belalarını arıyorlar! Türkiye’ye kafa tutan ülke, İsrail’den savaş gemisi alacak Yolcu otobüsü dere yatağına uçtu! Tam 83 kişi... PKK'nın bir uzantısı daha silah bırakıyor! O ülkenin ordusuna entegre olacaklar Aynı sezonda üç farklı grip virüsü: Gribi geçiren yeniden hastalanabilir Erzurum'da önemli keşif: Asker Saçaklı'nın madalyası bulundu! Suriye’den flaş karar! Apar topar değiştirdiler: Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın Mekke İttifakı'ndan bomba İran kararı: Suudi Arabistan, MİT'le atılacak ortak adımı duyurdu
Sağlık
5
Yeniakit Publisher
Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

Gözlerde fark edilen sararma, bazen yalnızca geçici bir değişiklik değil altta yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabiliyor.

#1
Foto - Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

Safra yollarındaki daralmalar, taşlar ve tümörler ile pankreas hastalıklarının farklı belirtilerle ortaya çıkabildiğini belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Acarlı, "Gözlerde sararma, koyu renkli idrar, tekrarlayan karın ağrısı, sırta yayılan ağrı ve açıklanamayan kilo kaybı gibi şikâyetler ihmal edilmemeli. Özellikle belirtiler devam ediyorsa mutlaka değerlendirme yapılmalı" dedi.

#2
Foto - Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

Karın ağrısı, bulantı, iştahsızlık ve hazımsızlık gibi şikâyetler bazen safra yolları ve pankreas hastalıklarının belirtisi olabiliyor. Bu hastalıkların erken dönemde değerlendirilmesinin önem taşıdığını belirten Liv Hospital Ulus Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Koray Acarlı, safra yolu daralmaları, safra yolu kanserleri, pankreas kanseri ve akut pankreatit hakkında bilgi verdi. "Safra yollarındaki daralmalar; geçirilmiş ameliyatlar, iltihabi hastalıklar, safra taşları veya tümörler nedeniyle gelişebilir. Safra akışının engellenmesi sarılık, kaşıntı, koyu renkli idrar ve açık renkli dışkı gibi belirtilere yol açabilir" diyen Prof. Dr. Koray Acarlı, daralmanın nedeninin belirlenmesi için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

"Safra yolundaki taşlar, safranın akışını engelleyerek enfeksiyona neden olabilir. Karın ağrısı, ateş, titreme ve sarılığın birlikte görülmesi acil değerlendirme gerektiren bir durumdur" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavide gecikmenin enfeksiyonun kana yayılması gibi ciddi sonuçlara yol açabileceğini vurguladı. "Safra yollarının karaciğerden çıktığı birleşim bölgesinde gelişen Klatskin tümörlerinde tedavi kararı, hastalığın yaygınlığına ve çevre dokularla ilişkisine göre verilir" diyen Prof. Dr. Acarlı, uygun hastalarda tümörlü dokuların ve gerektiğinde karaciğerin bir bölümünün cerrahi olarak çıkarılabildiğini belirtti.

#4
Foto - Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

"Kolanjiokarsinom olarak adlandırılan safra yolu kanserlerinde tümörün yerleşimi, yayılımı ve çevre dokularla ilişkisi tedavi seçeneklerini etkiler. Uygun hastalarda cerrahi tedavi değerlendirilebilirken diğer hastalarda ilaç tedavileri ve safra akışını sağlamaya yönelik girişimler gündeme gelebilir" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavinin hastaya özel planlanması gerektiğini ifade etti. "Pankreas kanseri, özellikle erken evrelerde belirgin şikâyetlere neden olmayabilir. Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, üst karın bölgesinde veya sırta yayılan ağrı, sarılık ve yeni ortaya çıkan diyabet dikkat edilmesi gereken belirtiler arasındadır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şikâyetlerin kalıcı olması veya giderek artması durumunda gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini söyledi. "Akut pankreatit, üst karın bölgesinde aniden başlayan ve sırta yayılabilen şiddetli ağrıya, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Safra taşları, hastalığın önemli nedenleri arasında yer alır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şiddetli ve geçmeyen karın ağrısında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. "Safra yolları ve pankreas hastalıklarında belirtiler birbirine benzeyebilir. Bu nedenle tanı sürecinde muayene, kan testleri ve uygun görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilmelidir" diyen Prof. Dr. Acarlı, açıklanamayan sarılık, ateşle birlikte görülen karın ağrısı, şiddetli ve geçmeyen ağrı ile istemsiz kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı
Gündem

CHP'nin Mekke Anlaşması'nda kullanacağı oy belli oldu! Kılıçdaroğlu açıkladı

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na CHP'nin nasıl yaklaşacağı merak edilirken Genel Baş..
Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?
Gündem

Gaziantep Forum'da tartışma çıkaran konuşma! Ali Bardakoğlu yeni Yaşar Nuri Öztürk mü?

Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu’nun Gaziantep Forum’daki açıklamalarını köşesine taşıyan yazar Aydın Başar, Bardakoğlu’..
Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi
Gündem

Törende dikkat çeken an! Cumhurbaşkanı Erdoğan izin vermedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Topkapı Sarayı Darphane-i Amire Müzeleri’nin açılışında kendisine tablo takdim eden 84 yaşındaki Prof. D..
Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!
Gündem

Şarkıcı Nevzat Doğansoy hayatını kaybetti: Bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu!

“Zor” ve “Sen Gibi” şarkılarıyla tanınan şarkıcı Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle..
Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber
Spor

Beşiktaş’ta sakatlık depremi! Ümit Akdağ’dan kötü haber

Beşiktaş'ın Crystal Palace maçında kırmızı kart gören savunma oyuncusu Ümit Akdağ'ın sağ elinde kırık tespit edildi.
İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu
Gündem

İstihbarat Albay Sayit Gökgöz askerî araç kazasında şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, askerî araç kazası geçiren İstihbarat Albay Sayit Gökgöz’ün kurtarılamayarak 24 Ekim 2026’da şehit olduğunu duyurdu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23