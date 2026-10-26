Arkasında ciddi bir hastalık yatıyor olabilir! Gözlerdeki bu belirtiyi hafife almayın

"Kolanjiokarsinom olarak adlandırılan safra yolu kanserlerinde tümörün yerleşimi, yayılımı ve çevre dokularla ilişkisi tedavi seçeneklerini etkiler. Uygun hastalarda cerrahi tedavi değerlendirilebilirken diğer hastalarda ilaç tedavileri ve safra akışını sağlamaya yönelik girişimler gündeme gelebilir" diyen Prof. Dr. Acarlı, tedavinin hastaya özel planlanması gerektiğini ifade etti. "Pankreas kanseri, özellikle erken evrelerde belirgin şikâyetlere neden olmayabilir. Açıklanamayan kilo kaybı, iştahsızlık, üst karın bölgesinde veya sırta yayılan ağrı, sarılık ve yeni ortaya çıkan diyabet dikkat edilmesi gereken belirtiler arasındadır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şikâyetlerin kalıcı olması veya giderek artması durumunda gerekli incelemelerin yapılması gerektiğini söyledi. "Akut pankreatit, üst karın bölgesinde aniden başlayan ve sırta yayılabilen şiddetli ağrıya, bulantı ve kusmaya neden olabilir. Safra taşları, hastalığın önemli nedenleri arasında yer alır" diyen Prof. Dr. Acarlı, şiddetli ve geçmeyen karın ağrısında vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtti. "Safra yolları ve pankreas hastalıklarında belirtiler birbirine benzeyebilir. Bu nedenle tanı sürecinde muayene, kan testleri ve uygun görüntüleme yöntemleri birlikte değerlendirilmelidir" diyen Prof. Dr. Acarlı, açıklanamayan sarılık, ateşle birlikte görülen karın ağrısı, şiddetli ve geçmeyen ağrı ile istemsiz kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.