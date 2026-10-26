Erzurum'da önemli keşif: Asker Saçaklı'nın madalyası bulundu!

Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı madalya ve belge, Erzurum'un Millî Mücadele tarihinin yalnızca büyük komutanlar ve meydan muharebeleri üzerinden değil, cephelerde görev yapan askerlerin hayat hikâyeleri üzerinden de araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ailelerden günümüze ulaşan madalyalar, askerlik belgeleri ve resmî yazışmalar, yerel tarihin aydınlatılmasında önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen bu tarihî hatıra da Erzurum'un yakın geçmişine ilişkin araştırmalar için yeni bir inceleme alanı açıyor. Erzurum'da gün yüzüne çıkan bu madalya ve belge, Millî Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin insan hikâyelerini yeniden gündeme taşıyor.