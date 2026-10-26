Erzurum'da önemli keşif: Asker Saçaklı'nın madalyası bulundu!
Erzurum'da Milli Mücadelede görev yapan asker Saçaklı'ya ait istiklal madalyası ile dönemin Milli savunma Bakanı tarafından imzalanan tarihi berat gün yüzüne çıktı.
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Erzurum'da Milli Mücadelede görev yapan asker Saçaklı'ya ait istiklal madalyası ile dönemin Milli savunma Bakanı tarafından imzalanan tarihi berat gün yüzüne çıktı.
illî Mücadele tarihine ışık tutan önemli bir tarihî hatıra gün yüzüne çıktı. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Özdemir, Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile madalyaya ilişkin tarihî belgeyi ortaya çıkardı. Erzurum'un yakın tarihine ışık tutan bu keşif, bağımsızlık mücadelesinde görev alan Anadolu askerlerinin hikâyelerini yeniden gündeme getirdi. Madalya ve beraberindeki belge, cephelerde verilen mücadelenin aile hafızasında korunan izlerini günümüze taşıyor.
ERZURUM'DAN SAKARYA'YA UZANAN MÜCADELE CEPHESİ Aileden aktarılan bilgilere göre Asker Saçaklı, Millî Mücadele yıllarında hem Doğu hem de Batı cephelerinde görev yaptı. Kâzım Karabekir Paşa komutasında Doğu Cephesi'nde, Erzurum ve Kars'ın kurtuluşuna yönelik mücadelede yer aldığı belirtilen Saçaklı'nın, daha sonra Batı Cephesi'nde Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz'a katıldığı ifade ediliyor. Erzurum, 12 Mart 1918'de işgalden kurtuluşuyla ve 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'yle Millî Mücadele tarihinin önemli merkezlerinden biri oldu. Doğu Cephesi'nde yürütülen askerî harekâtın ardından Batı Cephesi'nde kazanılan zaferler, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinin dönüm noktalarını oluşturdu. Asker Saçaklı'nın farklı cephelerde görev aldığına ilişkin aile anlatımları, onun askerlik geçmişinin ayrıntılı biçimde araştırılmasını gerekli kılıyor.
KAHRAMANLARIN İNSAN HİKÂYELERİ VE YEREL TARİHİN HAFIZASI
Araştırmacı ve yazar Taner Özdemir'in gün yüzüne çıkardığı madalya ve belge, Erzurum'un Millî Mücadele tarihinin yalnızca büyük komutanlar ve meydan muharebeleri üzerinden değil, cephelerde görev yapan askerlerin hayat hikâyeleri üzerinden de araştırılması gerektiğini ortaya koyuyor. Ailelerden günümüze ulaşan madalyalar, askerlik belgeleri ve resmî yazışmalar, yerel tarihin aydınlatılmasında önemli kaynaklar arasında yer alıyor. Asker Saçaklı'ya ait olduğu belirtilen bu tarihî hatıra da Erzurum'un yakın geçmişine ilişkin araştırmalar için yeni bir inceleme alanı açıyor. Erzurum'da gün yüzüne çıkan bu madalya ve belge, Millî Mücadele'nin kahramanlarını ve bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin insan hikâyelerini yeniden gündeme taşıyor.
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