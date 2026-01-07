  • İSTANBUL
Yerel Bolu Belediyesi önünde korku dolu anlar! Restoranı saran dumanlar tüm şehri ayağa kaldırdı!
Bolu Belediyesi önünde korku dolu anlar! Restoranı saran dumanlar tüm şehri ayağa kaldırdı!

Bolu Belediyesi önünde korku dolu anlar! Restoranı saran dumanlar tüm şehri ayağa kaldırdı!

Bolu Belediye binasının hemen yanındaki bir restoranda, akşam saatlerinde elektrik aksamından kaynaklandığı belirlenen şiddetli bir baca yangını çıktı.

Yangın, Bolu Belediyesi binasının yan tarafında bulunan bir işletmede öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye binasının bitişiğinde faaliyet gösteren bir restorana ait bacada, elektrik tesisatından kaynaklı yangın çıktı. Yoğun dumanların yükseldiği yangını fark eden çevredeki işletmelerde çalışanlar, iş yerlerini hızlıca tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangının çıkış noktasını tespit ederek bacaya müdahale etti. Müdahale sonucunda yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından, aynı hizada ve alt alta bulunan diğer işletmelerin elektrik panoları da tedbir amaçlı kontrol edildi.

"Bir kablo yanığı gibi hissettik"

Yangın çıkan işletmenin üst katında bulunan diş kliniğinde çalışan Şeyma Çelik, "İlk başta bir koku duyduk, bir kablo yanığı gibi hissettik. Sonra kliniği kontrol ettik. Bize yangın olduğunu söylediler ve tahliye etmemiz gerektiğini söylediler. Bizde hemen klinikteki tüm elektrik şalterlerini indirip, giyinip çıktık, tahliye ettik. Restoranın bacasından çıktığını söylediler, bacasının yandığını söylediler. Bizimde havalandırma yerlerinden dumanın bize doğru püskürtüldüğünü görünce içerisi biraz duman oldu. Dükkanlarla elektrik şalterlerimiz ortak olduğu için direkt oradaki panelden doğru bize bir duman geldi. O dumandan dolayı biz de açıkçası etkilendik" şeklinde konuştu.

"Herhangi bir sorun yok"

Yangın hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, itfaiyenin gerekli önlemleri aldığını belirterek, "Dumanlama ve yangın söz konusu oldu. İtfaiye ekibimiz anında müdahale etti. Herhangi bir sorun yok. Gerekli önlemler alınmıştır. Baca dumanlaması sonucu tutuşan yağlar olduğunu düşünüyorum" dedi. 

