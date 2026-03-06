  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan kimdir?
Biyografi

Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan kimdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan kimdir?

Bolu Belediyesi yönetim kadrosunda yer alan Mehmet Tuna Özcan, özellikle teknik geçmişi ve yerel yönetimdeki sorumluluklarıyla kamuoyunda en çok araştırılan isimler arasında bulunuyor. 2019 yılından bu yana Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Özcan'ın hayatı ve kariyerine dair öne çıkan başlıklar şunlardır:

Mehmet Tuna Özcan'ın biyografisi ve eğitimi

1982 yılında Bolu'da doğan Mehmet Tuna Özcan, aslen Boluludur. 2026 yılı itibarıyla 44 yaşında olan Özcan, yükseköğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Harita Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.

Mesleki kariyeri ve teknik deneyimi

Eğitim hayatının ardından harita mühendisi olarak profesyonel iş yaşamına adım atan Özcan, siyasi kariyeri öncesinde yaklaşık 17 yıl boyunca sektörde aktif olarak çalışmıştır. Mühendislik geçmişi, yerel yönetim süreçlerinde özellikle şu alanlarda görev almasını sağlamıştır:

Siyasi hayatı ve Bolu Belediyesi'ndeki görevi

Mehmet Tuna Özcan’ın aktif siyaset süreci Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde başlamıştır. Siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktaları şunlardır:

  1. 2019 Yerel Seçimleri: CHP listesinden Bolu Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

  2. Başkan Yardımcılığı Ataması: Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından teknik birimlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

  3. Görev Alanı: Belediye içindeki idari birimlerin koordinasyonu, teknik projelerin takibi ve kurumsal işleyişin sürdürülmesinden sorumludur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Tuna Özcan, ailesiyle birlikte Bolu'da ikamet etmektedir. Harita mühendisi kimliği ve yerel yönetici sıfatıyla şehirdeki çalışmalarına devam etmektedir.

 

