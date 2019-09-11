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Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Eduardo, geçtiğimiz yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklandığı karın bölgesinden 4’üncü kez ameliyat geçiren babasını hastanede belinde silahla ziyaret etti.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:33
Bolsonaro’nun oğlu hastanedeki babasını belinde silahla ziyaret etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Eduardo, geçtiğimiz yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklandığı karın bölgesinden 4’üncü kez ameliyat geçiren babasını hastanede belinde silahla ziyaret etti.


Bolsonaro ailesi bir kez daha tartışmaların merkezine oturdu. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro‘nun oğullarından Eduardo, geçtiğimiz yıl seçim kampanyası sırasında bıçaklandığı karın bölgesinden 4’üncü kez ameliyat geçiren babasını ziyarete belinde silahla geldi. Belindeki silahla poz veren Eduardo, bu pozu bir de Twitter’dan paylaştı. Eduardo, fotoğrafın altına yazdığı mesajda ise ”Jair Bolsonaro cephesinde her şey yolunda. Ameliyatı yapan sağlık ekibine ve dua eden ya da bir şekilde pozitif enerji yollayan herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. İşe yaradı" ifadelerini kullandı.


Bolsonaro iktidara geldiğinden beri Brezilya’da silah bulundurma yasasını gevşetti. İki kararnamenin imzalandığı günden bu yana geçen ilk 100 günlük süreçte ülkede yasal şekilde günde 300’den fazla silah satıldı.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:33
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