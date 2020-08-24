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Dünya Bolsonaro'dan muhabire şoke eden yolsuzluk cevabı
Dünya

Bolsonaro'dan muhabire şoke eden yolsuzluk cevabı

İlginç çıkışlarıyla gündeme gelen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eşinin hesabına gönderilen parayla ilgili soru soran muhabire cevap olarak yumruk atmak istediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-24 23:16:00 -
Bolsonaro'dan muhabire şoke eden yolsuzluk cevabı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire cevap olarak, "Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?" yanıtını vererek tepki gösterdi.

Para aldığı iddia ediliyor

Brezilya basınında çıkan haberlere göre, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği belirtiliyor.

Fabricio Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla derin ilişkileri olduğu da iddia ediliyor.

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