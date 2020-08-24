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Aktüel Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi
Aktüel

Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:14:13 -
Bolsonaro, eşinin banka hesabını soran muhabire yumruk atmak istediğini söyledi

ANKARA (AA) – Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eşinin hesabına gönderilen parayla ilgili soru soran muhabire yumruk atmak istediğini belirterek, tepki gösterdi.

Fox News'in haberine göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, ‘’Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?’’ diyerek cevap verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor.

Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor.


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