Bolluca yolunda can pazarı! İETT otobüsü bariyerlere girdi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir ulaşım kazası meydana geldi.
Arnavutköy'de İETT otobüsünün bariyere çarpması nedeniyle 2 yolcu yaralandı.
Bolluca İhsaniye Caddesi'nde, Arnavutköy-Kemerburgaz seferini yapan 34 NL 8075 plakalı otobüs, kayganlaşan yolda savrularak bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik, otobüsün yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.