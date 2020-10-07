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Aktüel Bollaşan palamudun lakerdası erken yapıldı
Aktüel

Bollaşan palamudun lakerdası erken yapıldı

Karadeniz’de bol miktarlarda avlanan palamut balıkçılar tarafından lakerda yapılarak, kavanozlara girdi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 15:14:22 -
Bollaşan palamudun lakerdası erken yapıldı

SİNOP (AA) - Karadeniz'de balıkçılar tarafından bol miktarda avlanan palamutlar, yazın tüketilmek üzere lakerda olarak hazırlandı.

Kentte yaklaşık 34 yıldır balıkçılık yapan İbrahim Gündoğdu, AA muhabirine, palamut bolluğu nedeniyle lakerda yani salamura yapımına erken başladıklarını belirtti.

Tuzladıktan sonra kavanozlara koydukları palamut balıklarının yaz aylarında rahatça tüketilebildiğine işaret eden Gündoğdu, "Bu sezon Karadeniz'de palamut bereketi yaşanıyor. Tezgahlarda bol miktarda palamut balığı var. Durum böyle olunca bizler de genelde av sezonu sonuna doğru yaptığımız lakerdanın bu sene yapımına erken başladık." dedi.

Gündoğdu, balıkların iriliklerine göre lakerda kavanozlarının 120 ila 200 lira arasında değişen fiyatlarda satışa sunulduğunu aktardı.

Vatandaşların lakerdaya olan ilgilerinden memnun olduklarını anlatan Gündoğdu, "Lakerdanın her zaman taliplisi çok olmuştur. Yapımı zor olduğundan az üretebiliyoruz. 200 kavanoz lakerda yapıyoruz ama kısa sürede tükeniyor. İnşallah bu sezon çok miktarda lakerda yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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