Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü
Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün, kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
Ülkenin Puerto Suarez kasabasından Santa Cruz kentine doğru giden otobüs, karşı yoldan gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.
Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 40 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.
Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığı bildirildi.