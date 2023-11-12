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Yerel Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü
Yerel

Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-12 07:10:00 -
Bolivya'da otobüsün kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da otobüsün, kargo kamyonuyla çarpışması sonucu 8 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.

Ülkenin Puerto Suarez kasabasından Santa Cruz kentine doğru giden otobüs, karşı yoldan gelen kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, bazıları ağır 40 kişi yaralandı. Çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi bölgeye gönderildi.

Yetkililerden yapılan açıklamada, kazanın şerit ihlalinden kaynaklandığı bildirildi.

 

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