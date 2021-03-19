  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bölgesel tren seferleri ile ilgili önemli karar duyuruldu
Gündem

Bölgesel tren seferleri ile ilgili önemli karar duyuruldu

TCDD Taşımacılık AŞ'den alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında orta mesafedeki şehirler arasında gerçekleştirilen bölgesel tren seferlerine ara verilmişti. Yarın yeniden başlayacak seferler kapsamında yolcuların güvenli ve sağlıklı yolculuk etmelerini sağlamak amacıyla her türlü tedbir alındı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 10:01:00 -
Bölgesel tren seferleri ile ilgili önemli karar duyuruldu

Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcular, HES kodunu ibraz ederek trenlere binebilecek. Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek hizmete sunulacak. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçilmesi yönünden önem taşıyor.

Yarın itibarıyla hizmete alınacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli-Söke ile Basmane'den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire'ye giden hatlar.

Batman-Diyarbakır hattında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart'ta seferlerine başlayacak.

YHT sefer sayısı artırılıyor

Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22 Mart'tan itibaren 10'a yükseltilecek.

Ankara'dan saat 12.00, Söğütlüçeşme'den saat 12.20'de hareket edecek YHT'ler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform
Medya

TRT'den Netflix'e büyük darbe! İşte yeni dijital platform

Ekrana getirdiği birbirinden başarılı projelerle adından söz ettiren TRT, yeni bir dijital platform kuruyor.
Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!
Gündem

Seksenler dizisinin oyuncusu seçimler için adaylığını açıkladı!

Geçtiğimiz ay Netflix'ten teklif alan ancak uygun olmayan sahneler nedeniyle kabul etmeyen Özlem Balcı, milletvekilliğine aday olacağını açı..
Şehit ve gazi yakınları Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB önünde toplanıyor
Gündem

Şehit ve gazi yakınları Ekrem İmamoğlu'na karşı İBB önünde toplanıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakınına yönelik tehdit söylemi sosyal medyada #benibul etiketi ile gündem olur..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay