Bölgeden petrol ve doğalgaz fışkırıyor! Ama çıkarmak için tek ve büyük bir sıkıntı var

ECOWAS'tan ayrılan Nijer ve Burkina Faso'nun müttefiki olan Mali, İn-Afarak bölgesine giren isyancıları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor.

Afrika'daki özgürlük ateşinin mimarlarından olan Mali, bölgede bulunan terör örgütlerini Cezayir ve Moritanya sınırına doğru itmeye başladı.

Devasa petrol ve doğalgaz yatakları var

Çatışmaların yaşandığı bölge olan İn-Afarak bölgesinde devasa petrol ve gaz yatakları olduğu iddia ediliyor. Mali hükümeti terörden temizlediği bölgede devasa petrol ve gaz yataklarını bulmayı hedefliyor.

Öte yandan bölgedeki petrol ve doğalgaz rezervleri ile ilgili keşif yapan tek ülke Cezayir konumunda ve Cezayir'in aktif olarak mali sınırından petrol çıkardığı bilgisi mevcut.



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Hatırlanacağı üzere Mali kuvvetleri ve Wagner paralı askerleri bölgede bulunan isyancıları Cezayir sınırına kadar geri çekilmeye zorlamaıştı. Mali ve Wagner kuvvetleri Cezayir sınırına 10 km mesafeye kadar yaklaşmıştı.

Batı'dan uzaklaşınca terör baskısı arttı

Ayrıca dün akşam saatlerinde Mali'de bir köye terör saldırı düzenlendi. Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Mopti bölgesindeki bir köyde tarlada çalışanların üzerine ateş açtı.

Aktarılan bilgilere göre saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti. Batı yanlısı ECOWAS'tan ayrılan Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

KAYNAK: TRHABER