Her metrekareden petrol fışkırıyor! Yetkili isim Türkiye'nin yeni hamlesini duyurdu

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Fatih Sondaj Gemisi'nin sondaja başladığı Amasra-2 kuyusundan umutlu olduklarını söyledi. Gabar Dağı'nda yeni keşiflerin sinyallerini veren Bilgin, 'Daha yüksek rakımdaki Gabar-1 kuyusunda kazma işlemlerine başladık.' dedi.

TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-2'den umutlu olduklarını söyledi. Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de sondaja başladığı kuyu, Amasra 1 ile keşfi yapılan sahanın tespit kuyularının ilki olma özelliği taşıyor. Bilgin, "Amasra 1 rezerviyle ilk yaptığımız modeli daha iyiye taşıyabileceğimiz veriler alacağız, Amasra 2 kuyusunun hedefi budur" dedi.

Türkiye, enerjide tam bağımsız bir ülke olmak için sektörün tüm alanlarında kararlılıkla çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'de Amasra-2 kuyusunda sondaja başladı. Amasra-1 ile keşfi yapılan sahanın tespit kuyularının ilkinin Amasra-2 kuyusu olduğunu ifade eden Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Yeni Şafak'a konuştu. Bilgin, "Amasra-2 kuyusu sahanın sınırlarını anlamak, rezervlerin davranışlarını modellemek için bize teknik bilgi sağlayacak olan kuyudur" diye konuştu. Amasra-2 kuyusundan umutlu olduklarını söyleyen Bilgin, "Amasra-1 rezerviyle ilk yaptığımız modeli daha iyiye taşıyabileceğimiz veriler alacağız, Amasra-2 kuyusunun hedefi budur" dedi.

5 senelik plan hazır

İleriye dönük sismik sondaj çalışmalarının her birinin haftalık, aylık ve yıllık planlamasının yapıldığını ifade eden Melih Han Bilgin, "Türkiye'nin refahından memnun olmayan kişiler, ülkeler, gruplar, şirketler Türkiye'yi çaresiz bırakabilmek için bir gayretin içerisine girdiler. Türkiye de burada arama yapmak için Berat Albayrak'ın döneminde verilmiş bir kararla 2017 yılında kararlı bir duruş sergileyerek, bu gemileri almak için yola çıktı. Ardından süreç, siyasi destek ve şimdiki bakanımızın desteğiyle beraber devam ederek ilerledi. Karadeniz'de hem sahaları geliştirmek için tespit kuyuları açıp rezervleri daha iyi tanımamız lazım hem de yeni arama kuyularıyla yeni potansiyelleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. 5 sene içerisinde hafta, ay ve yıl şeklinde yapacaklarımız planlanmış durumda" ifadelerini kullandı.

Gabar'da yeni kuyu

Şırnak Gabar Dağı Şehit Esma Çevik Sahası'ndan daha yüksekte kuyular için çalışmalara başladıklarını vurgulayan Bilgin, yeni keşiflerin de sinyallerini verdi Bilgin, "Esma Çevik Sahası, Türkiye'nin en fazla petrol üreten sahasıdır. Çok yakın bir sürede 7, 8, 9'uncu kuyuları işleme alacağız. Bu yıl içinde, günlük 20-25 bin varil üretime kadar çıkacağız. Yeni kuyular için Gabar-1 kazma işlemlerine başladık. Gabar-1, Esma Çevik'ten daha yüksek ve daha farklı bir yapıda yeni bir keşif kuyusu. Sonuçlarını hep beraber izleyeceğiz" şeklinde konuştu.