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Dünya Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-01-16 13:09:00 - 2024-01-16 14:50:50
Bölgede tansiyon yükseliyor! 'Daha fazla sessiz kalamayız' diyerek duyurdular

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e yönelik balistik füze saldırılarına sert bir şekilde tepki vererek, “Artık sabrımızın bir sınırı vardır. Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız.” dedi.

KDP lideri Barzani, dün gece birçok noktaya gerçekleştirilen saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.

"Erbil’in 2020'den bu yana onlarca kez İran Devrim Muhafızları Ordusu ve onlara bağlı güçlerin füze ve İHA saldırılarının hedefi olduğunu" belirten Barzani, bu saldırıların IKBY halkına yönelik “açık bir zulüm” olduğunu kaydetti.

Barzani, bu saldırıları düzenleyenlerin “kendi sorunlarını örtbas etmek istediklerini” kaydederek, “Erbil'e saldırıları düzenleyenler ve bu suçun arkasındakiler iddialarının hiçbir temelinin olmadığını çok iyi biliyor.” ifadelerini kullandı.

"Artık sabrımızın bir sınırı vardır"

KDP lideri, bu saldırının bir suç olduğunu ve suçsuz bir ailenin topluca katledildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

"Artık sabrımızın bir sınırı vardır. Bu saldırı mertçe ve yiğitçe değildir. Burada sözüm İran halklarına. İran halklarına daima saygı duydum. Daima dostluk ve kardeşlik elini uzattık. Sizi temin ederim ki Erbil'e ve Kürdistan Bölgesi halkına karşı işledikleri suçlar için öne sürdükleri bahanelerin aslı esası yoktur. Bu iddialar gerçeklikten uzaktır. Saldırganlar izin verirse gelin Erbil'de gerçekleri kendi gözlerinizle görün.
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Zulümlerine sonsuza kadar devam edemezler. Bu haksızlık ve zulme karşı daha fazla sessiz kalamayız. Füze ve İHA saldırıları düzenleyen İranlı saldırganlara da şunu söylüyorum: Kadın, çocuk ve sivil insanlarımızı şehit etmekte iftihar edilecek hiçbir şey yok. Bizi öldürebilirsiniz ancak emin olun irademizi kıramazsınız.”

4 sivil hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı

IKBY Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun dün gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

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