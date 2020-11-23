  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bölgede gerilimi tırmandıracak gelişme! Çin sınırlarına konuşlandıracaklar
Dünya

Bölgede gerilimi tırmandıracak gelişme! Çin sınırlarına konuşlandıracaklar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD'nin Çin'e karşı Filipinler'e füze ve bomba transferi yapacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:23:00 - 2020-11-23 20:23:45
Bölgede gerilimi tırmandıracak gelişme! Çin sınırlarına konuşlandıracaklar

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Filipinler'in başkenti Manila'ya yaptığı ziyaret esnasında, Filipinler'e çeşitli silahlar göndereceklerini belirtti.

Filipinler'in terörle ve toprak anlaşmazlıklarıyla mücadele ettiğini anımsatan O'Brien, "Başkan Donald Trump, Güneydoğu Asya'da DEAŞ ile mücadelede Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin yanındadır. Bu silah transferi de kritik müttefikliğimize yönelik güçlü bağlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

O'Brien, Filipinler'in Güney Çin Denizindeki egemenliğini korumasını desteklediklerini belirterek, "Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait hava araçlarına ya da gemilere yönelik herhangi bir silahlı saldırı, bizim ortak savunma sorumluluklarımızı yerine getirmemizi gerektirir." uyarısında bulundu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”
Siyaset

Olay iddia! Melih Gökçek fena bombaladı: “Mansur Yavaş’ın uykuları kaçacak”

Ankara eski Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından Mansur Yavaş hakkında dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Gökçek, "45 mil..
Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri
Aktüel

Taksim Camii’nin bağrına bankamatik hançeri

İstanbul’un en işlek bölgelerinden Taksim’e inşa edilen cami, CHP’li İBB tarafından bankamatiklerle gölgelendi. İBB, Taksim Camii’nin ön böl..
En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!
Ekonomi

En yetkili isim açıkladı: Türkiye oyunun kurallarını yeniden yazacak!

Karadeniz'de gerçekleşen doğal gaz keşfi ile ilgili konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli gazın oyunun kurallarını ad..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay