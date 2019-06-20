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Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız pahasına savunuruz'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile yaşanacak bir savaşta ülkenin sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını açıkladı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:32
Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız pahasına savunuruz'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesinin ABD ile savaş istemediğini ancak İran'ın sınırlarını, ihlallere karşı canları pahasına koruyacaklarını ve ABD'nin "saldırganlığını" Birleşmiş Milletlere (BM) taşıyacaklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) hava sahası ihlali gerekçesiyle Devrim Muhafızları Ordusu tarafından Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Cansiperane koruyacağız"

Zarif açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, İran'a karşı ekonomik terörizm uyguladı, bize karşı örtülü operasyonlar yürüttü şimdi ise topraklarımızı ihlal ediyor. Biz savaş istemiyoruz ancak hava, kara ve denizlerimizi cansiperane koruyacağız."

Düşürülen İHA'nın uluslararası hava sahasında vurulduğunu savunan ABD'li yetkililerin yalan söylediğini öne süren Zarif, "Bu yeni saldırganlığı BM'ye taşıyacağız ve ABD'nin uluslararası sular konusunda yalan söylediğini göstereceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:32
  1. Ordu
  2. ABD
  3. İran

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