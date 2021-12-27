  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Bölgede çatışma çıktı! Ölen İran askerleri var
Dünya

Bölgede çatışma çıktı! Ölen İran askerleri var

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde çatışma çıktı. Meydana gelen olayda 2 İran askeri hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 09:35:00 -
Bölgede çatışma çıktı! Ölen İran askerleri var

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada, Devrim Muhafızları Ordusuna mensup 2 asker hayatını kaybetti.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Karargahının yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre, dün gece Sistan-Beluçistan eyaletinin merkez şehri Zahidan'da güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker yaşamını yitirdi.

Haberde, güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı gruplar hakkında ayrıntıya yer verilmedi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

Kaynak: Rudaw

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!
Gündem

Sokakları terörize etmeyi amaçlayan 'itçiler' sonunda başardı! Birçok ülkeden Türkiye için seyahat uyarısı!

Batı'nın fonladığı hayvan derneklerinin başını çektiği, sokaklardaki köpeklerin toplanmasına karşı çıkan ve "çocuklar ölürse ölsün ama hayva..
'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya
Gündem

'İtçiler'e şirinlik yapan Japon oyuncuya "sokak köpeği" ayarı! Bunları ülkesine övünerek örnek gösteriyormuş

Kendi ülkesinde başıboş köpeklerin gezmesinin yasak olduğunu unutarak Türkiye’de gezen başıboş köpekleri önemli bir olaymış gibi #SokakHayva..
Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü
Yaşam

Dondurucu soğuğa böyle çözüm buldular! Kent merkezinde dikkat çeken görüntü

Sivas'ta yapılacak Kış Festivali kapsamında dondurucu soğuklar nedeniyle kent merkezinde variller içinde ateş yakıldı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay