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Ekonomi Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler
Ekonomi

Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler

Rus askeri şirketi Wagner'in, paravan şirketler vasıtasıyla Orta Afrika Cumhuriyeti'nden elmas piyasasının merkezi olarak bilinen Belçika'ya ihracat yaptığı ileri sürüldü. 2019 Kasım ayında Diamville, Belçika'ya 132 bin avroluk elmas getirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-02 16:06:00 - 2022-12-02 16:18:26
Bölgede büyük skandal duyuruldu ! Rus askeri şirketi: 132 bin avroluk elmas getirdiler

Belçika'nın De Standaard gazetesinde yer alan habere göre Wagner, Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2019'da "Diamville" isimli paravan bir şirket kurdu.

Diamville'in Wagner'in paravanı olduğu, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bangui'de elmas sektöründeki 5 kaynak tarafından teyit edildi.

2019 Kasım ayında Diamville, Belçika'ya 132 bin avroluk elmas getirdi.

Diamville, benzer şekilde Wagner için başka bir paravan işlevi gördüğünden şüphelenilen, yine Orta Afrika Cumhuriyeti merkezli kereste ihracatçısı şirket olan "Bois Rouge" ile aynı gün kuruldu.

Elmas piyasasının merkezi olarak bilinen Belçika'nın Antwerp kentindeki Dünya Elmas Merkezi (AWDC) ise Wagner'dan doğrudan ya da dolaylı olarak elmas alındığı iddialarını reddetti.

Avrupa Birliği, 13 Aralık 2021'de Wagner'i "işkence, yargısız, kısa yoldan veya keyfi infazlar ile öldürmeler dahil olmak üzere ciddi insan hakları ihlallerine karışması" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı.

Kararda Grubun, Libya, Suriye, Ukrayna, Orta Afrika Cumhuriyeti ve ABD dahil olmak üzere faaliyet gösterdikleri bazı ülkelerde "şiddeti körüklemek, doğal kaynakları yağmalamak ve uluslararası insan hakları hukuku da dahil olmak üzere uluslararası hukuku ihlal ederek sivilleri korkutmak için özel askeri ajanlar topladığı, eğittiği ve dünyanın dört bir yanındaki çatışma bölgelerine gönderdiği" belirtilmişti.

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