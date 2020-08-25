Bölgede beklenen oldu! ABD ve Yunanistan harekete geçti

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Akdeniz’de yaşanan gerilim devam ediyor. Türkiye’nin Libya’daki meşru anlaşmasının ardından Mısır ile hukua aykırı bir anlaşma yapan Yunanistan provoke edici adımlarını sürdürüyor.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, ABD ile Girit Adası yakınlarında bir tatbikat yapıldığını duyurdu. Yapılan tatbikatın iki ülkenin güçlü bağlarını gösterdiği kaydedildi.

Atina yönetimi, tatbikatın operasyonlara hazırlık ve savaş yeteneğini ileri seviyeye taşıma amacı sağladığını duyurdu.

ABD savaş gemisi geldi

Tatbikata Amerika Birleşik Devletleri’ne ait ise USS Winston S. Churchill savaş gemisi, helikopterler ve Yunanistan’a ait fırkateyn, denizaltı ve F-16 savaş uçakları katıldı.