Bölge koordinatörlüğü kurdu! Afetzedeler için umut olmayı sürdürüyor!

85 yıldır Türkiye’nin büyümesi ve kalkınması için çalışan Halkbank, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin yaralarını sarmak için Hatay ve Osmaniye illerini kapsayan Hatay Bölge Koordinatörlüğü’nün resmi açılışı; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Defne Kaymakamı Mesut Çoban, İskenderun Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Hatay İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, S.S. Antakya Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanı M. Sabit Toksöz, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Yılmaz, Kırıkhan Ticaret Odası Başkanı Numan Bölükbaş ve Halkbank yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

23 şubeden oluşuyor

"Birlikte Daha Güçlüyüz" inancıyla Hatay Bölge Koordinatörlüğü’nü hayata geçiren Halkbank, depremde büyük yara alan Hatay ve Osmaniye’nin sosyal ve ekonomik dinamiklerini yeniden daha güçlü biçimde ayağa kaldırarak, bölgeye katma değer sağlamaya devam edecek. Halkbank, Hatay’da kurduğu Bölge Koordinatörlüğüyle müşterilerine ihtiyaç duyulan her noktada hızlı, yakından ve yerinde çözüm sunmayı amaçlıyor. Banka, bölgede yaşayan depremzedelerin bankacılık hizmetleri konusundaki beklentilerini gelişmiş dijital altyapısı, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle karşılayacak. 19’u Hatay'da, 4'ü Osmaniye'de olmak üzere toplam 23 şubeyi kapsayan Hatay Bölge Koordinatörlüğü her bir şubesi ile tarih boyunca kültür, yaşam ve dayanışma noktasında önemli değerlere ev sahipliği yapan deprem bölgesinde daha yakından ve etkin hizmet vererek yaraları saracak.

“Yüzyılın felaketini yaşadık”

Hatay Bölge Koordinatörlüğü’nün açılışı nedeniyle düzenlenen törende konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 6 Şubat 2023’te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem ile Türkiye’nin yüzyılın felaketini yaşadığını belirterek, “Yıkımın acısını yüreklerimizde hissettik. Binlerce yurttaşımızla birlikte çalışma arkadaşlarımızı yitirdik. Bu vesileyle kaybettiğimiz tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Halkbank ilk günden itibaren sahada oldu”

Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için son derece kritik öneme sahip 11 ilde, 14 milyon vatandaşı etkileyen büyük felaketin üzerinden 11 ay geçmesinin ardından acımızın hala taze olduğunu aktaran Arslan, “Milletçe çok ağır bir travma yaşadık. Bu süreçte üretim ve ihracatımız kısa süreliğine de olsa sekteye uğradı. Ancak milletimizin birlikteliği, devletimizin etkin müdahalesi ve yönetimiyle bu süreci kısa sürede geride bıraktık. Bankacılık hizmetlerimizin aksamadan devam etmesini sağlamanın yanı sıra; Halkbank Finans Grubu olarak, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren, devlet kurumlarımızla koordinasyon halinde; temel gıda, ilaç, barınma ve benzeri acil ihtiyaç malzemelerini içeren gerekli yardım ve desteği sağladık. Deprem bölgesine, 7 milyar TL nakdi ve 1 milyar TL de ayni katkıda bulunduk. Ayrıca deprem bölgesinde; büyük yıkımdan etkilenen 184 bin müşterimize 85 milyar TL kredi desteği sağladık, 400 bin müşterimizin 57 milyar TL kredisini erteledik ve vefat eden 583 müşterimizin 68 milyon TL borcunu sildik” diye konuştu.

“Milletimizin her daim emrindeyiz”

“Önce Halk, Sonra Banka” olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Dün olduğu gibi bugün de ‘Halkın Bankası’ olarak en büyük sermayemiz olan milletimizin her daim emrindeyiz. Depremde büyük yara alan Hatay ve Osmaniye’nin sosyal ve ekonomik dinamiklerini yeniden daha güçlü biçimde ayağa kaldırarak, bölgeye katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Hatay ve Osmaniye'nin potansiyelini biliyoruz. Devreye aldığımız Hatay Bölge Koordinatörlüğümüz de bu inancımızın en güçlü göstergesidir” dedi.

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