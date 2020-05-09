Bölge istişare toplantısı telekonferans ile yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 9. Meslek komitesi bölge istişare toplantısına katılım sağladı.

Korona virüs nedeni ile bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirmeyen Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, telekonferans toplantıların tamamına katılıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Düzce, Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Yalova illerinin katılımı ile gerçekleştirilen 9. Meslek komitesi bölge istişare toplantısı telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Her ilin meslek komitesi temsilcileri, acente dernek temsilcilerinin katılımları ile istişare yapıldı.