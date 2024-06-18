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Yerel Bölge halkına korku yaşattı! Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilimizde görüldü
Yerel

Bölge halkına korku yaşattı! Türkiye'nin en zehirli yılanı o ilimizde görüldü

Yeniakit Publisher
2024-06-18 15:37:00 - 2024-06-18 16:36:13

Türkiye'nin en zehirli yılan türü olan engerek yılanı Hakkari'nin Kavaklı köyünde bir eve girmek üzereyken son anda fark edilerek öldürüldü.

Kent merkezine 45 kilometre mesafedeki Kavaklı köyünde, görülen engerek yılanı yürekleri ağızlara getirdi. Türkiye’nin en zehirli yılan türü olarak bilinen ve yaklaşık 1 metre uzunluğunda olan engerek, bir eve girmek üzereyken fark edildi. Hemen harekete geçen vatandaşlar, bastonla engerek yılanını öldürdü.

Daha önceden de köyde görülen ve büyük korkuya neden olan engerek yılanının öldürülmesiyle birlikte köydeki panik de sona erdi.

Köylülerden yetkililere ilaçlama çağrısı

Köylüler, yılanın varlığının özellikle çocuklar için büyük bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, yetkililere de çağrıda bulunarak ilaçlama yapılmasını istediler.

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