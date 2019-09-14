Geleneksel lezzetlerimizde, vazgeçemediğimiz Türk kahvesini bol köpüklü yapmak meziyet ister. Püf noktaları ve bilindiği sürece enfes lezzeti olan Türk kahvesinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Detaylar ve ipuçları haberimizde saklı...

Türk kahvesi içimi her daim sevilen kahvelerden biri. Sık sık yapanların hakkını layığı ile verdiği, bazılarının da tutturamadığı köpüğü oldukça konuşulmuştur. Biz de nu tarifle sizlere bol köpüklü bir türk kahvesi yapmanın sırrını paylaşacağız.

2 kişilik orta Türk kahvesi için malzemeler

2 fincan su

2 dolu tatlı kaşığı Türk kahvesi

2 adet küp şeker

Not:

Kahveyi sürekli karıştırmak köpüğünün kaçmasına sebep olacaktır.

Kahveyi 2 ya da 3 aşamada dökemeye çalışın.

Öncelikle kahveyi, şekeri ve suyu cezvenin içerisine alarak iyice karıştırın. Şekerin erimesini sağlayın.

Cezveyi ocağa koyduktan sonra kahveyi çok karıştırmamaya özen gösterin.

Kahve ısındıktan ve yanlarından minik köpükler çıkardıktan sonra, cezvelere bir miktar kahveyi paylaştırın.

Ocağa aldığınız kahvenin bir süre daha ısınmasını ve köpüğünün yukarı çıkmasını bekleyin. Tekrar köpürmeye başladığında, ikinci kez cezvelere aktarın.

Üçüncü aşamayı da yapmak isterseniz, yine aynı işlemleri uygulamalısınız.

Afiyet olsun...