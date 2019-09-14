0553 313 94 23

Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetlerimizde, vazgeçemediğimiz Türk kahvesini bol köpüklü yapmak meziyet ister. Püf noktaları ve bilindiği sürece enfes lezzeti olan Türk kahvesinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Detaylar ve ipuçları haberimizde saklı...

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:31
Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?

Geleneksel lezzetlerimizde, vazgeçemediğimiz Türk kahvesini bol köpüklü yapmak meziyet ister. Püf noktaları ve bilindiği sürece enfes lezzeti olan Türk kahvesinin detaylarını sizlerle paylaşıyoruz. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır? Bol köpüklü kahvenin sırrı nedir? Detaylar ve ipuçları haberimizde saklı...

Türk kahvesi içimi her daim sevilen kahvelerden biri. Sık sık yapanların hakkını layığı ile verdiği, bazılarının da tutturamadığı köpüğü oldukça konuşulmuştur. Biz de nu tarifle sizlere bol köpüklü bir türk kahvesi yapmanın sırrını paylaşacağız. 

2 kişilik orta Türk kahvesi için malzemeler

  • 2 fincan su
  • 2 dolu tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 2 adet küp şeker

Not:

  • Kahveyi sürekli karıştırmak köpüğünün kaçmasına sebep olacaktır.
  • Kahveyi 2 ya da 3 aşamada dökemeye çalışın. 

Öncelikle kahveyi, şekeri ve suyu cezvenin içerisine alarak iyice karıştırın. Şekerin erimesini sağlayın. 

Cezveyi ocağa koyduktan sonra kahveyi çok karıştırmamaya özen gösterin. 

Kahve ısındıktan ve yanlarından minik köpükler çıkardıktan sonra, cezvelere bir miktar kahveyi paylaştırın. 

Ocağa aldığınız kahvenin bir süre daha ısınmasını ve köpüğünün yukarı çıkmasını bekleyin. Tekrar köpürmeye başladığında, ikinci kez cezvelere aktarın.

Üçüncü aşamayı da yapmak isterseniz, yine aynı işlemleri uygulamalısınız.

Afiyet olsun...

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:31
  1. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
  2. Bol köpüklü Türk kahvesi tarif
  3. Bol köpüklü Türk kahvesi tarifi
  4. Bol köpüklü Türk kahvesi 2 kişilik
  5. 2 kişili köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
  6. türk kahvesi nasıl yapılır
  7. türk kahvesinin sırrı nedir
  8. köpüklü türk kahvesi nasıl yapılır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı çocukların yasal durumunu değerlendirdiler
    1. Hukukçular PKK'nın dağa kaçırdığı..
    2. Osmaneli’nden örnek proje
    3. Evde biber turşusu nasıl yapılır?..
    4. Eşini hayatının baharında kaybetti!..
    5. İHH İnsani Yardım Vakfı ve..
    6. Van'da 5 terörist öldürüldü!
    7. Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu..
    8. Katil İsrail gazetecileri hedef alıyor
    9. Hatay'ın Antakya ilçesinde "İlk..
    10. Furkan Göksel kimdir? Furkan Göksel..
    11. Düzce’de Ahilik Haftası çeşitli..
    12. Bilecik’ten Van’a gönül bağı kuruldu
    13. Öğrenciler, kafede boş oturmaktan..
    14. İnönü’de Voleybol heyecanı başladı
    15. Odunpazarı’ndan Fenerbahçe’ye transfer..
    16. Karaköprülü Kavşağı’ndaki viyadüğün..
    17. Şişli’de 9 katlı bir binanın çatısında..
    18. Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında..
    19. Bol köpüklü Türk kahvesi nasıl yapılır?
    20. ’Vampir Kelebek’e ’mantar’lı çözüm
    21. Uzmanlardan Anne adaylarına günde 10..
    22. Başkanlar, bölgenin istihdamı için..
    23. Başsavcısı Akbey’den Rektör Uysal’a..
    24. Turizm Birliği’nden Başkan Ataç’a..
    25. Eskişehir polisinden kaçak tütün..
    26. Aslanapa’da yangın: 1 yaralı
    27. Başkan Ölçek’ten Ahilik Haftası mesajı
    28. Adana'da 80 yaşındaki kadına tecavüz..
    29. Eski milletvekili Koyuncugil için..
    30. İsrail AA muhabiri Ali Cadallah'ı 4..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...