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Boksta 2 aday yarışacak

- Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için Eyüp Gözgeç ve Suat Hekimoğlu başvuruda bulundu

22 Şubat 2019 Cuma 16:48
Boksta 2 aday yarışacak

ANKARA (AA) - Türkiye Boks Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 27 Şubat Çarşamba günü Ankara'da yapılacak.

Başkent Öğretmenevi'nde saat 10.00'da başlayacak seçimli genel kurulda 2 aday yarışacak.

Belediye başkan aday adaylığı dolayısıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa eden Eyüp Gözgeç ile Suat Hekimoğlu başkanlık için başvuruda bulundu.

Olağanüstü seçimli genel kurul, çoğunluk sağlanamaması durumunda 28 Şubat Perşembe günü, aynı yer ve saatte yapılacak.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:48
  1. boks
  2. Eyüp Gözgeç
  3. Olağanüstü seçimli genel kurul
  4. Suat Hekimoğlu
  5. Türkiye Boks Federasyonu

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