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Dünya Boko Haram dehşet saçtı!
Dünya

Boko Haram dehşet saçtı!

Yeniakit Publisher
2024-06-10 01:41:00 -
Boko Haram dehşet saçtı!

Nijerya'nın Niger eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında yer alan haberlere, Boko Haram üyeleri Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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