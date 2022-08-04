Boğulma tehlikesi geçirdi! Büyük panik
Siirt'te bir genç, serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçirdi. Yakınları büyük panik yaşarken, genç adam hastanede tedavi altına alındı.
nde serinlemek için girdiği derede boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki genç, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle ilçeye bağlı Çaykaya köyü mevkisine piknik yapmaya giden Refik Aydar, serinlemek için girdiği Bitlis Deresi'nde bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
Durumu fark eden çevredeki vatandaşların arama çalışması sonucu Aydar bulunarak sudan çıkarıldı.
Aydar, bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Baykan Devlet Hastanesine kaldırıldı.