Bogota'da teröre karşı birlik yürüyüşü düzenlendi

Bogota'dakiGeneral Santander Polis Okuluna, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in 17 Ocak'ta düzenlediği terör saldırısında ölenleri anmak için düzenlenen yürüyüşlere birçok şehirde, Devlet Başkanı Ivan Duque'den eski devlet başkanlarına, muhalif isimlerden sanatçılara kadar binlerce Kolombiyalı sokaklara çıktı.

Kolombiya bayrağı, beyaz mendiller, çiçekler ve terörizm karşıtı pankartlar taşıyan Kolombiyalılar, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellin gibi kentlerin önemli caddelerini ve meydanlarını doldurdu.

Son dönemdeki öğrenci protestolarından çok daha kalabalık olduğu gözlenen Bogota'daki "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşüne Duque, Devlet Başkan YardımcısıMarta Lucia Ramirez, bakanlar ve muhalif siyasetçiler katıldı.

Yürüyüşe, ELN ile müzakereleri başlatan Nobel Barış Ödüllü eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos da katılırken, bazı Kolombiyalılar Santos'a yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çekildi.

Terörizm karşıtı sloganlar atıldı

Kolombiyalılar, kentin merkezindeki Ulusal Park'tan tarihi Bolivar Meydanı’na kadar süren yürüyüşte terörizm ve özellikle ELN karşıtı sloganlar atarken, yol boyunca güvenlik önlemleri alan polislere yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

Bazı polislerin duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadıkları gözlenen yürüyüşe, ELN ile müzakere edilmesini isteyen ve özellikle son dönemde birçok toplum liderinin suikaste kurban gitmesine dikkat çeken muhalifler de katıldı.

Herhangi bir olayın yaşanmadığı "Teröre Karşı Birlik" yürüyüşü, Bolivar Meydanı'nın doğu tarafındaki Kolombiya Başpiskoposluk Katedrali'nde düzenlenen ayinle sona erdi.