Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını ihale ile satışa çıkardı
Yozgat Boğazlıyan Belediyesi, Çarşı mahallesi pafta:j34d10b3d ada:704 parsel:1 ve 2 numaralı belediyemize ait bulunan taşınmazları 2886 Sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırmak suretiyle m2 birim fiyatı 500(Beş Yüz)TL. den olmak üzere satışını yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ayrık Nizam 6 kat müsadeli konut adası içerisindeki 1.80 emsali olan ilk taşınmazın yüzölçümü 993 m2, yine satışı yapılacak ikinci taşınmazın da 993 m2 olduğu ve 496.500 TL tahmini bedellerle satılacağı ilan edildi. İhale 12.07.2021 tarih ve saat 14:30’da Boğazlıyan Belediye Başkanlığı Meclis Odası’nda yapılacak.
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