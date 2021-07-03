  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD ordusunda şoke eden 'cinsel taciz' raporu

Abdurrahman Dilipak'tan hayvan hakları yasa teklifine eleştiri! 'Bu yasa içinde başka bir fitne barındırıyor'

Bakan Koca rakamı açıklayıp müjdeyi duyurdu!

Dikkat! Meteorolojiden hafta sonu için 'sarı kodlu' uyarı

Firari suç örgütü liderine operasyon şoku! "Arkasında Sedat Peker var"

Profesyonel yalancı Akşener: HDP 31 Mart'ta Millet ittifakında değildi

Sayıları 13'e kadar düşen azınlık akademisyenler! İddialı söylemleri ile komik duruma düştüler

2019'da Sedat Peker'i hedef aldığı için kurşunlanmıştı! Gözaltına alınıp serbest bırakıldı

CHP'li İBB'nin ardından Mansur Yavaş da sağlık çalışanlarının ücretsiz haklarını kaldırdı!

Kötü haberi duyurdular! Yüzde 90'ı çalışamaz durumda
Bekir Pakdemirli'den ithal hayvan açıklaması
Müsilaj sebebiyle 37 işletme kapatıldı
MÜSİAD üyeleri Günsel'i test etti
5 ilde KCK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Ekonomi Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını ihale ile satışa çıkardı
Ekonomi

Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını ihale ile satışa çıkardı

Yozgat Boğazlıyan Belediyesi, Çarşı mahallesi pafta:j34d10b3d ada:704 parsel:1 ve 2 numaralı belediyemize ait bulunan taşınmazları 2886 Sayılı kanunun 45. Maddesi gereğince Açık artırmak suretiyle m2 birim fiyatı 500(Beş Yüz)TL. den olmak üzere satışını yapacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 13:18:00 -
Boğazlıyan Belediyesi taşınmazlarını ihale ile satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Ayrık Nizam 6 kat müsadeli konut adası içerisindeki 1.80 emsali olan ilk taşınmazın yüzölçümü 993 m2, yine satışı yapılacak ikinci taşınmazın da 993 m2 olduğu ve 496.500 TL tahmini bedellerle satılacağı ilan edildi. İhale 12.07.2021 tarih ve saat 14:30’da Boğazlıyan Belediye Başkanlığı Meclis Odası’nda yapılacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay