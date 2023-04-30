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Yerel Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı
Yerel

Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-04-30 00:27:00 -
Boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde boğazından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda H.B. (38) adlı kadın, boğazından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Yaralanan H.B., evde bulunan B.U. tarafından Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Hastanede tedavi altına alındı

Durumun bildirilmesi üzerine hastaneye gelen polis ekipleri B.U.'yu ifadesini almak üzere emniyete götürürken, ağır yaralanan H.B. ise ambulansla Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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